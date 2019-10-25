Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

HAKEME İSTİSNA YOK

¥ Gelir Vergisi üst dilimini yüzde 35’ten yüzde 40’a çıkarılacak. 500 bin lira ve yukarısında kazanç elde edenler, yüzde 40 oranında Gelir Vergisi verecek.

¥ Spor dallarında en üst liglerde faaliyette bulunan sporculara yapılan tevkifat oranı, yüzde 15’ten yüzde 20’ye çıkarılacak. Spor hakemlerinin elde ettiği kazançlar, artık Gelir Vergisi’nden istisna olmayacak.

PAHALI KONUTA BİNDE 3

¥ “Değerli Konut Vergisi” isminde yeni bir vergi ihdas edilecek. Konutunun değeri 5 milyon ile 7,5 milyon lira arasında olanlar, yıllık binde 3 oranında; 7,5 milyon ile 10 milyon lira arasında olanlar binde 6 oranında; 10 milyon lira üzerinde olanlar yıllık yüzde 1 oranında Değerli Konut Vergisi verecek.

KİRALIK ARACA SINIR GETİRİLİYOR

¥ Özel sektörde şirketlerin, kiraladıkları otomobillerde giderleştirebilecekleri üst limit 5 bin 500 lira olacak. Bunun üstünde araç kiralanmasi hâlinde, bu miktar gider olarak gösterilemeyecek.

¥ Eser sahiplerine tanınan, serbest meslek kazançlarında istisna tutarı 500 bin lirayla sınırlı tutulacak. Bu kişilerin tamamına, beyanname verme imkânı getirilecek.

‘DİJİTAL’DE YENİ VERGİ YOLDA

¥ ‘Dijital Hizmet Vergisi’ ismi altında yeni bir vergi geliyor. Bu vergi; her türlü reklam gelirleri, içerik satışları ile mal ve hizmet satışına aracılık yapan web sitelerinde, sunulan aracılık hizmetlerinden elde edilen hasılat üzerinden hesaplanacak ve yüzde 7,5 olacak. Türkiye’de bu alanda 20 milyon liradan fazla hasılat elde ediliyor.

DÖVİZ MEVDUATI OLANLAR...

¥ Döviz hesaplarından elde edilecek faiz gelirlerine uygulanan stopaj oranı da artırılacak.

¥ Konaklama Vergisi de ihdas edilecek. Hasılat üzerinden yüzde 2 olacak, konaklayan kişilerden alınacak. 2020 için yüzde 1 uygulanacak. Belli başlı yerler istisna olacak.

¥ Kambiyo muameleleri vergi oranı, binde 1’den binde 2’ye çıkarılacak.

TAPUDA GERÇEK BEDEL

Hizmet erbabına, bir günlük ulaşım bedeli 10 lirayı aşmayacak şekilde, kart ve bilet temini suretiyle sağlanan menfaatler gelir vergisinden istisna tutuldu. Ayrıca gerçek bedel üzerinden tapu harcının ödenmesi sağlanacak.