Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ekonomi Servisi

KGF kapsamında KOBİ’lerin kullanacağı kredilere, Hazine kefil oluyor. Ancak bazı bankaların, patronlardan, başka kredileri karşılığında önceden ipotek olarak aldıkları taşınmazları, KGF kredisi gerekçesiyle rehin tuttuğu belirtiliyor. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği Başkanı Orhan Aydın “Firma sahibi arkadaşlarımız önceden bir konut almışlar. Bunun kredi taksitlerini ödüyorlar ve problemsizce bitiriyorlar. Ardından bankaya gidip, aldıkları gayrimenkulün üzerindeki ipoteği kaldırmak istiyorlar. Ve bunu satıp, kendilerine yeni finansman kaynağı sağlayacaklar. Ancak bankadan ‘Sizin KGF krediniz var, bu sebeple ipoteği kaldıramayız’ şeklinde cevap alıyorlar. Hani garantör hazine idi? Bunu bazı özel bankalar yapıyor. Piyasa, bankaların bu konuda haksız bir yaptırımıyla karşı karşıya. Yeni teminatlarımıza, kaynaklarımıza ve belki de yeni işlerimize engel oluyorlar” dedi.