Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2020 yılına ait endekste Türkiye, 190 ülke arasında 10 sıra birden yükselme başarısını gösterdi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak “Reformlarımızı sürdüreceğiz. İşe başlama, vergi ödeme ve dış ticaret gibi alanlardaki kazanımları ileri taşıyacağız. Özellikle maliyetlerin daha da düşmesini, iş hayatında verimliliğin artırılmasını sağlayarak, Türkiye’nin yatırım iklimini en üst seviyeye çıkaracağız” dedi. Hazine ve Maliye Bakanlığından yapılan açıklamada ise “Reformlar ile maliyetlerin düşmesi, işlem sürelerinin ve sayılarının azalması temin edilerek, Türkiye’de iş hayatında verimlilik ve etkinlik artırılmıştır” denildi.