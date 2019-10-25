Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), kredi kartıyla yapılan kuyum harcamalarında değişiklik yaptı. Kurum, 24 Ekim 2019 tarihli ve 8632 sayılı Kararı ile Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmeliğin 26'ncı maddesinin yedinci fıkrası uyarınca, kredi kartlarıyla gerçekleştirilecek basılı ve külçe halinde olmayan kuyumla ilgili harcamalarda taksitlendirme süresinin 4 aydan 8 aya çıkarılmasına karar verdi.
BDDK açıkladı: Altın alımında taksit sayısı arttırıldı
25.10.2019 - 11:42 | Son Güncelleme: 25.10.2019 - 12:04
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
BDDK, kredi kartlarıyla gerçekleştirilecek basılı ve külçe halinde olmayan kuyumla ilgili harcamalarda taksitlendirme süresini 4 aydan 8 aya çıkardı.
Kaynak: İHA
Etiketler : BDDK,kredi kartı,
658508 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/658508.aspx
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