Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

HPE Aruba, network kurmanın kurallarını değiştiren, günümüzün modern şirket kampüs ağının ihtiyaçlarını karşılamak için geliştirilen anahtarlama ve yazılım inovasyonlarını duyurdu. Yapılan bilgilendirmede, modern şirketlerin network operatörlerinin daha çok iş odaklı çalışmalarını sağlayacak otomasyon ve artırılmış operasyonel verimlilikten fayda sağlayacakları, uç teknolojilerin bulut bilişimde çalışacağı genel bir platforma ihtiyacı olduğu belirtilirken; Aruba CX Switching Portfolio, AOS-CX işletim sistemindeki en güncel iyileştirmelerin yanı sıra, sabit port konfigürasyonlu Aruba CX 6300 ve CX 6400 serisini de beraberinde getirdiği kaydedildi.

HPE Aruba’nın Başkanı ve Kurucusu Keerti Melkote, konu ile ilgili değerlendirmede; "Yapay zekâ destekli otomasyon, uç teknolojilerden bulut bilişime dek uzanan, modern mimarinin tam kalbinde olmalı; gerçekten de kullanışlı olması için temelinde yetenekli bir altyapıya ihtiyaç var. Yapay zekânın, network operatörlerinin, IT’nin en mühim sorunlarından bazılarının hızlıca giderilmesinde, düzeltilmesinde, proaktif çözümler geliştirilmesinin otomasyonunda, aksiyon alınabilir iç görüler sağlanmasında ve veri analizinde kilit görevi gördüğüne inanıyoruz. Geleceğe dair vizyonumuz, gerçek iş çevikliği ve yeni dijital deneyimler sunan bulut bilişim mimarisidir. Bugün yaptığımız duyuru da bu yönde atılan önemli bir adımdır" dedi.