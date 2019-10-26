Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Çobanoğlu ANKARA

Bu kapsamda öncelikle ihtiyaç duyulan insan kaynağının nitelikleri, sektörel bazda ortaya koyulacak. Ardından buna göre eğitim programlarının geliştirilmesi ve uygulanması planlanıyor. İhtiyaç duyulan niteliğe ulaşılması için özellikle lisans ve lisansüstü eğitim programları devreye sokulacak. Bu doğrultuda bir tez havuzu oluşturulması planlanıyor. Kimya, ilaç, tıbbi cihaz, makine ve elektrikli teçhizat, otomotiv, raylı sistem araçları, elektronik gibi öncelikli sektörler başta olmak üzere tez havuzu konuları belirlenecek.