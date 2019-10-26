Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fikret Çengel KAYSERİ

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından yönetilen Boydak Holding’in adı “Erciyes Anadolu” olarak değiştirildi. TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, Kayseri Organize Sanayi Bölgesindeki firma binasında düzenlediği basın toplantısında fonun kayyumluğunda yönetilen en büyük şirketler arasında Boydak Holding’in de bulunduğunu söyledi. Yaklaşık üç senedir holdingi yönettiklerini belirten Gülal, bu sürede sürekli yükselen bir başarı hikâyesi yakaladıklarını ifade etti. TMSF’nin bünyesindeki şirketlerin imajlarını yönetmekle de mükellef olduklarını vurgulayan Gülal, “Holdingimizin ismini, FETÖ/PDY ile bütünleşmiş olması nedeniyle değiştirme ihtiyacı ortaya çıktı. Holdinge yeni bir imaj katmak adına, bir isim ve logo yapma ihtiyacı hasıl oldu. Buna istinaden bir değişiklik yaptık. Şirketin adı ‘Erciyes Anadolu Holding’ olarak değiştirildi” dedi.

Gülal, başarılı bir yönetimle holdingi bugüne getirdiklerini aktararak “Devraldığımız gün itibarıyla 5,8 milyar lira öz kaynağı olan holding, şu an 9 milyar lira öz kaynağa ulaştı. Burayı devir tarihinden bu yana yüzde 55 büyüttük. Yine 5,5 milyar lirada aldığımız ciro şu anda 8,5 milyar lira seviyesine ulaştı. Ciro olarak da yüzde 70 seviyesinde büyüttük. Kârlılığa baktığımızda devir tarihinde 562 milyon lira olan rakam, bugün 865 milyon liraya ulaştı. Burada da yüzde 54 seviyesinde bir artış sağlamış olduk. Aktif büyüklüğü de 7,6 milyar liradan, 12,6 milyar liraya taşıdık. Bu rakamlar yeni umutları, yeni hedefleri ve bu büyüklüğe yakışır biri isim değişikliğini beraberinde getirdi. Bağrından çıktığımız Anadolu ve içinde olduğu coğrafyaya hâkim olan ‘Erciyes Dağı’ yeni ismimizi oluşturdu. Yeni ismiyle ‘Erciyes Anadolu Holding’ sekiz ayrı sektörde 35 şirketiyle faaliyet gösteren ve neredeyse faaliyet gösterdiği bütün sektörlerde liderliği taşıyan markalarıyla ulusal ve uluslararası alandaki güçlü büyümesine devam edecektir” diye konuştu. Toplantının ardından Gülal, bina önündeki eski holding flamasını indirerek yenisini göndere çekti.

BORÇ YÜZDE 70 AZALDI

TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, holdingi devraldıklarında 13 bin 240 çalışanı olduğunu, bugün bu rakamın 12 bin 232 kişiye düştüğünü vurguladı. Bu rakamın azalışında FETÖ ile mücadelenin önemli payı olduğunu aktaran Gülal, daha az çalışanla yüksek bir performans gösterdiklerini söyledi. Holdingin banka borçları hakkında da bilgi veren Gülal “Devraldığımız gün itibarıyla 383 milyon dolar borç vardı. Bugün 101 milyon dolar seviyesinde” ifadelerini kullandı.