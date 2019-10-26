Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yapılan açıklamada cumhuriyet, çeyrek, gram ve külçe altında taksit yasağının devam edeceği duyuruldu. İstanbul Kuyumcular Odası (İKO) Başkanı Mustafa Atayık “BDDK’nın taksitle ilgili aldığı son karar, kuyumculuk sektöründe bayram sevinci yaşattı. Kuyumculukta taksit miktarının sekize çıkmasının, iç piyasa satışları üzerinde doping etkisi yapacağına inanıyoruz” dedi. Ankara Kuyumcular ve Saatçiler Odası Başkanı Hasan Çavuşoğlu da altında işçilik gerektiren ürünlere uygulanan taksit sayısının 4’ten 8’e çıkması, tüketiciyi, atölyede üretim yapanı, perakende satış yapanı memnun edecek, ülkemizin ticaretine canlılık getirecek. 8, 14, 18, 22 ayar yüzük, kolye, küpe, bilezik gibi ürünlerle nişan, düğün alışverişlerinde tüketici rahat edecek. İsteğimiz 12 taksite çıkması yönünde” dedi. Mücevher İhracatçıları Birliği Başkanı Mustafa Kamar da taksit sayısının artmasıyla tüketicinin mücevhere ulaşmasının kolaylaştığını, kuyum sektörünün diğer sektörlerle rekabetini artıracağını söyledi ve mücevherin lüks değil, bir tüketim ve tasarruf aracı olduğunun unutulmamasını istedi.