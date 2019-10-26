Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünyada jet yakıtından savunma sanayisine, ev içi gereçlerden ilaca kadar sayısız alanda kullanılan bor madenini işleyecek çok önemli bir tesisin temeli atıldı. Dünyadaki bor madeninin yüzde 73’üne sahip olan Türkiye’de bu kıymetli madeni işleyip kullanmak ve ihraç etmek üzere kurulan Bor Karbür tesisinin temeli, Balıkesir’in Bandırma ilçesinde atıldı. Kamu-özel iş birliği çerçevesinde kurulacak tesisi Çinli şirket China Machinery Engineering Corporation (CMEC) inşa edecek. Kurulacak tesiste yaklaşık 250 kişi istihdam edilecek. Yüksek teknolojiyle zırh üretimi ve nükleer başta olmak üzere farklı sektörlerde kullanılan bor içerikli ürünler imal edilecek Bor Karbür Tesisinin yatırım tutarı yaklaşık 70 milyon dolar olarak hesaplanıyor. 24 ayda tamamlanarak faaliyete geçmesi hedeflenen Bor Karbür Tesisi ilk etapta yılda 1000 ton kapasiteyle devreye girecek ve yaklaşık 25-30 milyon dolar değerinde ürün üretilecek.

Dünyanın en sert 3’üncü malzemesi olan bor karbürün birçok kimyasal reaksiyona karşı direncinin çok yüksek olduğu biliniyor. Bordan elde edilen katma değer, borik asit gibi rafine ürünlerde 3 katına, bor karbür gibi ürünlerde 150 katına, bu ürünlerin kullanıldığı zırh yapımı ve nükleer gibi sektörlerde 500 hatta 2000 katına kadar çıkabiliyor. Türkiye bu tesisle, dünya bor karbür üretiminin yaklaşık yüzde 7’sini gerçekleştirecek. Piyasada bugün itibarıyla Çin hakim durumda. Almanya, Hindistan, Japonya, ABD, Ukrayna, Güney Kore, İngiltere üretim yapıyor.

SAYISIZ ALANDA YER ALIYOR

Türkiye’de uzay ve hava araçları, nükleer uygulamalar, askerî araçlar, yakıtlar, elektronik ve iletişim sektörü, polimerik malzemeler, nanoteknolojiler, otomotiv ve enerji sektörü, metalürji ve inşaat gibi sektörlerde bor ürünlerinin kullanımının artırılmasına yönelik çalışmalar planlanıyor.

ASKERÎ MALZEMEDE KULLANILACAK

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yeni tesiste işlenecek bor madeni ile uç ürünler yapılacağını, yüksek teknoloji kullanılıp ek istihdam sağlanacağını belirtti. Bu amaçla özel sektörün de katılımıyla TRBOR Bor teknolojileri AŞ’yi kurduklarını söyleyen Dönmez “Buradaki ürünleri teknoloji ürünler olarak ihraç edeceğiz. Uç ürünlerde hedeflerimiz var. Aksi hâlde bir birime sattığınız ham madde dışarıda işlenir, 100 katı, 200 katı ve hatta 1.000 katı fiyatla geri almak zorunda kalırsınız. Artık bu defteri kapattık” dedi. Tesiste üretilecek bor karbürün askerî mazemelerde de kullanılacağını söyleyen Dönmez “Yatırım tutarı 70 milyon dolar olan tesise enerji üretim tesisini de eklediğimizde tutar 80 milyon dolar olacak. Yirmi dört ayda tamamlamayı düşünüyoruz; 250 kişi tesiste istihdam edilecek” dedi.