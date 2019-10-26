Çeyrek ve gram altında son durum! İstanbul Kapalıçarşı’da 279,50 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 279,70 liradan, bin 842 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 863 liradan, 255 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 259 liradan, bin 800 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 820 liradan, 900 liradan alınan Yarım Ziynet 910 liradan ve 450 liradan alınan Çeyrek Ziynet 455 liradan satıldı.
Çeyrek ve gram altında son durum! (26 Ekim 2019 altın fiyatları)
26.10.2019 - 08:41 | Son Güncelleme: 26.10.2019 - 08:48
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Çeyrek ve gram altında son durum! İşte 26 Ekim 2019 güncel altın fiyatları...
Etiketler : çeyrek,gram,altın,
658669 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/658669.aspx
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