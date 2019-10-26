Dolar - euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum. İşte 26 Ekim 2019 Cumartesi günü dolar-euro fiyatları.
Dolar 5,77 TL'den işlem görüyor. Euro/TL ise 6,41 TL’de yer alıyor.
Dolar - euro kaç TL oldu? (26 Ekim 2019 güncel dolar ve euro)
26.10.2019 - 08:41 | Son Güncelleme: 26.10.2019 - 08:55
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dolar - euro kaç TL oldu? İşte 26 Ekim 2019 güncel dolar ve euro...
Dolar - euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum. İşte 26 Ekim 2019 Cumartesi günü dolar-euro fiyatları.
Etiketler : dolar,euro,son durum,
658670 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/658670.aspx
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