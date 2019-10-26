Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dolar - euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum. İşte 26 Ekim 2019 Cumartesi günü dolar-euro fiyatları.

Dolar 5,77 TL'den işlem görüyor. Euro/TL ise 6,41 TL’de yer alıyor.