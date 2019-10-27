Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EKONOMİ SERVİSİ

Jeopolitik risklerin gerilemesi, faizlerin ve enflasyonun düşmesi, doların da belli bir seviyede denge bulmasıyla birlikte, Türkiye ekonomisinde bahar havası yaşanacak. Özellikle ABD-Rusya ile anlaşma ve son faiz indiriminin ardından reel sektör ve tüketci güveni yükseldi. Yabancı yatırımcı ilgisi de artacak. Önümüzdeki süreçte faiz ve döviz zayıf seyredecek. Borsada da yüzde 40 yükseliş bekleniyor. Borsa İstanbul’da işlem gören hisse senetleri, geçen hafta ortalama yüzde 1,83 değer kazandı. Dolar yüzde 0,5, avro ise yüzde 0,8 geriledi. Dünyanın da “büyüme ve enflasyon”da zayıf bir döneme girdiğini, bu süreçte faizlerin negatif seviyelere geldiğini, içeride de mevduat oranlarında düşüşün devam edeceğini ifade eden analistler; hisse senetlerinin büyük potansiyel sunacağını öngörüyor.

Ata Yatırım’ın ‘Strateji Raporu’na göre, borsada önümüzdeki bir yıllık süreçte yüzde 40 yukarı yönlü potansiyel bulunuyor. Hedef seviye ise 135 bin olarak revize edildi. Genel Müdür Yardımcısı Cemal Demirtaş “2020 hisse senedi piyasasında ana temamız; performansı baskı altında kalmış, azalan faizler tarafından desteklenecek ve iç talepten yararlanacak olan şirketlere odaklanmak. Ayrıca özel hikâyeleri ve rekabetçi avantajları bulunan, pazarda iyi konumlanmış şirketlere bakacağız. Düşük faiz ortamında, iç talepte canlanma yaşanacağını düşünüyoruz. Otomotiv sektöründe TOFAŞ’ı beğeniyoruz. Pegasus da, yükselişini devam ettireceğini düşündüğümüz hisseler arasında. Temettü beklentisi ve yabancı ortak sürecinin Türk Telekom’a kârlılık olarak yansıyacağını düşünüyoruz. Ülker’de Godiva tarafında yaşanan olumlu gelişmelerin, hissede potansiyel oluşturacağı beklentisindeyiz. Migros da, üçüncü çeyrekte kâr açıklanması ile beraber ciddi potansiyel barındırıyor. Emtia tarafında ise, global talebin artmaya başlayabileceği beklentisiyle Ereğli ve Petkim cazip görülüyor. Star Rafinerisi’nin tam kapasiteye ulaşması ve lojistik maliyetlerin azalması ile birlikte, Petkim olumlu etkilenecektir” dedi.