Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dengelenme sürecinin iyi sonuçlar verdiğini belirten Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş, “Dış ticaret açığımız, çok dengelendi. Cari açığımız, pozitife döndü. Bütçe açığımız ve toplam borçlanmamızda biraz yükselmeler oldu ama böyle 4-5 milyon mülteciye bakan, savunma sanayiinde jeopolitik nedenlerle o kadar masrafı olan bir ülkenin bu dengeleri böyle yürütmesi bile büyük bir başarıdır” diye konuştu. Enflasyon, faiz, kur gibi göstergelerde çok olumlu gelişmeler olduğuna ifade eden Ateş, şunları kaydetti: “Merkez Bankasının 250 baz puan indirme kararıyla bin baz puan geri geldi. Bunun böyle süreceğini düşünüyoruz. Bir taraftan da öncü göstergeler, sanayinin de yavaş yavaş dönmeye başladığını gösteriyor. Bu da ileriye doğru bize büyüme ışıltısı veriyor. İçinde bulunduğumuz yılı, bire yakın bir büyümeyle kapatacağız. Türkiye için bu, çok düşük bir büyüme ama tüm dünyada büyümenin yavaşladığını görüyoruz. Almanya bile resesyona girme tehlikesiyle karşı karşıya. O bakımdan çok önemli bir gösterge olmaktan çıktı. Önümüzdeki yıl itibarıyla tekrar eski seyrine doğru büyümenin yükseleceğini göreceğiz.”

BEN DE YANILDIM

Ateş kendisinin de bu süreçte yanıldığını belirterek şöyle konuştu: “Gazetelere 23 Temmuz’da bir vesileyle verdiğim beyanatta, 900 baz puandan 800-900 baz puan düşeceğini söylediğimde biraz tepki görmüştüm açıkçası. Kimsenin beklentisi, bu yönde değildi. Yüzde 10’a kadar bu kadar kısa sürede düşmeyi ben de beklemiyordum ama bir yıl içinde 900 baz puana doğru faizin kırılacağını düşünüyordum. Şu anda da görünen o ki faizler yüzde 10 düştüğü halde kur dengelerinde ciddi bir terslik olmadı, stabilite devam ediyor. Bu da dengelenmenin gerçekten iyi bir noktaya geldiğini, bundan sonra artık çıkışın başlayabileceğinin işareti.”