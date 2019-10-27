Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum; 35 ilde bulunan korunan alanlarda kaçak yapı tespit çalışmalarını tamamladıklarını, denetimlerde imar barışına aykırı 4 bin kaçak yapı tespit edildiğini, bunların 423’ünün yıkımını gerçekleştirdiklerini söyledi. Bakan Kurum Antalya’da, Bakanlık bünyesinde görev alacak yeni bin imar denetçisinin eğitim programına katıldı. İmar uygulamalarını sıkı takip ettiklerini anlatan Bakan Kurum, şu anda 1.100 olan imar denetçisi sayısını, yeni eğitim programındakilerle 2 bin 100’e çıkarmış olacaklarını bildirdi. Şehirlerin yapı yoğunluğuna göre 81 ilde imar denetçilerini görevlendireceklerini ifade eden Bakan Kurum “İstanbul’da 100’ün üzerinde imar denetçimiz olacak. Nerede kaçak yapılaşma varsa, orada olacaklar. Her an sahadayız. Asla göz açtırmayacağız. Çarpık kent-leşmeyle kararlı şekilde mücadele edeceğiz” diye konuştu.

ADİL BİR SİSTEM OLACAK

TBMM’de imarla ilgili yeni düzenlemeler olduğunu anlatan Bakan Kurum, şöyle devam etti: Ruhsatsız başlayan, ruhsat eklerine aykırı yapıların, kaçak yapıların tapu kayıtlarına, bu yapıların satılamayacağı ve kiralanamayacağına ilişkin şerh koyacağız. Aynı düzenlemeyle birlikte, imar planları için elektronik işlem numarası uygulamasına geçiyoruz. Yıllardır süregelen ilan askı usulünü köklü şekilde değiştiriyoruz, dijital askı dönemine geçmiş olacağız. Bundan böyle kimse plan değişiklikleriyle ilgili imar rantı sağlayamayacak. Yapacağımız düzenlemeyle planlar, kişisel taleplere göre parsel bazında değil, bölgenin ihtiyaçları baz alınarak, ada bazında yapılabilecek. Köylerdeki tüm inşaat faaliyetlerine de izin ve proje onayı şartı getireceğiz. Haksız nitelikteki imar rantının önüne geçmiş olacağız. Metropol şehirdeki imara aykırı yapı ile Anadolu’nun ücra köşesindeki aynı sınıftaki imara aykırı yapıya, aynı ceza uygulanıyor. Yapacağımız düzenlemeyle, emlak vergisi değerini esas alan cezalandırma sistemiyle de, daha adil bir sisteme geçiliyor.