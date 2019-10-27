Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ö. Faruk Bingöl SAKARYA

Son yıllarda Türkiye’nin büyüme hikâyesinin önemli aktörlerinden olan ve bu yıl ülkeye 50 milyar doların üzerinde döviz getirmesi beklenen turizm sektörü de, geleceğe dair olumlu beklentilerle büyümesini sürdürüyor. İstanbul başta olmak üzere Marmaris ve Van’da yer alan toplam 8 oteliyle hizmet veren Elite World Hotels; Sapanca’da, bölgenin en donanımlı tesis yatırımını tamamladı. 650 milyon TL yatırımla hayata geçirilen, 500 oda kapasiteli “Elite World Sapanca Convention & Wellness Resort”, devletten kiralanan 44 dönüm arazi içinde konumlanıyor. Yönetim Kurulu Başkanı Coşkun Elik “Burada 428 kişiye istihdam sağladık. Ağırlıklı olarak Kocaeli ve Sakarya şehirlerinde yaşayan çalışanlarımız var. Ağırlıklı turizm-otelcilik öğrencileri ve yeni mezunlarla çalışıyoruz. Gençlere fırsat veriyoruz. İhtiyaçlarımızı bu bölgeden tedarik ederek, yerel üreticilerimize destek oluyoruz. Bu otelimizle, kongreleri ve büyük etkinlikleri Sapanca’ya kazandırmayı amaçlıyoruz. Bu amaçla yüksek kapasiteli toplantı ve kongre salonları yaptık. Toplamda 2 bin 200 metrekare sütunsuz 1 kongre ve 18 farklı büyüklükte toplantı salonlarımız bulunuyor. 3 bin kişi kapasiteye ulaşabiliyoruz. 2020 için üç kongre rezervasyonu aldık. Çalışmalarımız devam ediyor. Kısa sürede Sapanca’da katma değerli ziyaretçi profilini oluşturacağız. Türkiye’nin ilk ısıtmalı tuzlu su açık havuzu, 8 bin 500 metrekarelik ‘wellness’ ve ‘spa’ alanı, çocuklara özel spa, farklı tasarım ve konseptlere sahip yemek mekanlarımız mevcut. Game Arena, bowling, Kids Club, biyolojik gölet, tenis kortları, basketbol sahası, açık havuz, macera parkları ve Aquapark gibi aktivite alanlarımız var” diye konuştu.

Konaklamada ilk Turquality

Elite World, Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülen ve dünyada ses getirecek Türk markalar oluşturmayı hedefleyen “Turquality” destek programına kabul edilen ilk otel zinciri oldu. Böylece imalat ve üretim odaklı “Turquality” programı, hizmet sektörüne de açılmış oldu. Elite World Hotels CEO’su Ünsal Şınık “Şimdi markamızı yurt dışında büyütme zamanı. 3-4 talep var, değerlendireceğiz. Franchising, kiralama veya işletme hakkı vererek büyüyeceğiz” dedi.