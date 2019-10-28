Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’de gelecek 3 yıl içinde, iç pazarda 200 bin elektrikli aracın satılması öngörülüyor. Bu durum, şarj istasyonu yatırımlarını da gündemde sıcak tutuyor. Zorlu Holding Enerji Grubu Başkanı Sinan Ak, Zorlu Energy Solutions (ZES) olarak elektrikli araç şarj istasyonu yatırımlarında büyümeyi hedeflediklerini belirterek “Hesaplamalara göre Türkiye’deki elektrikli araç sayısı, 2030’da 2 milyon 200 bin olacak. Elektrik şebekesinin bu kapasite için gerekli şarj istasyonlarını kaldırabilmesi için, 10 yılda 3 milyar dolar yatırım yapılması gerekiyor. Bu rakamın 2 milyar dolarlık kısmını dağıtım şirketlerinin yapacağı yatırımlar oluşturuyor. 1 milyar dolarlık kısmını da, bizim de içinde bulunduğumuz şarj istasyonlarına yatırım yapan şirketler koyacak” dedi. Araçların şarj işlemlerinin yüzde 80’inin ev ve iş yerlerinde yapıldığını belirten Ak, özellikle buralarda elektrik sistemlerinin güçlendirilmesi gerektiğini söyledi. Avrupa’da şu anda 350 kilovatlık hızlı şarj istasyonları kuruluyor. Bu kapasitedeki bir şarj istasyonunun maliyeti, 300 bin doları buluyor. Bu istasyonlarla şarj süresi de 15 dakikaya kadar indi.