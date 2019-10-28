Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İçerisinde battaniye, halı, ayakkabı, giyim eşyası ve gıda gibi temel ihtiyaç maddelerinin yer aldığı 35 tırlık insani yardım malzemesi; Kilis’in Göktaş, Ceritler, Karacaören köyleri ve Şanlıurfa’nın Akçakale ilçelerinde, Kızılay tarafından belirlenen ihtiyaç sahibi 250 aileye dağıtıldı.

Akçakale Belediyesi önünde düzenlenen törende konuşan TİM Başkanı İsmail Gülle “Geçtiğimiz hafta 200’e yakın ihracatçımız ile operasyona destek vermek için Akçakale’deydik. Yaptığımız ziyarette, şanlı Mehmetçiğimizi hiçbir zaman yalnız bırakmayacağımızın ve bölgede yaşayan vatandaşlarımıza her türlü desteği ulaştıracağımızın sözünü vermiştik. Bugün bu sözü yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. İhracatçılar olarak ülke için çalışıp ülke için üretmeye devam edeceğiz. Bundan sonraki süreçte Akçakale Belediye Başkanı ile yatırım ve istihdam projelerini konuşmak üzere burada olacağız” dedi.