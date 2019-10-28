Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

FİKRET ÇENGEL HONG KONG - Uzak Doğu’nun en büyük fuar serilerini gerçekleştiren Mega Show’un Hong Kong’da düzenlediği Ev ve Mutfak Eşyaları Fuarı’na çıkarma yapan Türk şirketleri, gözünü zirveye dikti. Bu yıl 31 Türk şirketinin katıldığı fuar, Hong Kong’da yaşanan protestolara rağmen gücünü arttırdı. Hem katılımcı sayısı hem de kullanım alanını genişleten Türk şirketleri, dünyanın her yerinden fuara katılan 26 bin alıcıya ürünlerini sergiledi. Fuarda Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği (EVSİD) Başkan Vekili Talha Özger ile bir araya gelen Hong Konglu fuar devi ve Mega Show’un organizatör firması Comasia Limited’in Kurucu Direktörlerinden Peter Cheung; diğer Asya ülkeleriyle karşılaştırıldığında Türk ürünlerinin kalite ve tasarım açısından çok daha iyi bir konumda olduğunu belirtti. Türkiye’nin bu üretim gücünü tüm Asya’ya yaymak istediklerini belirten Cheung, EVSİD ile stratejik bir iş birliğine girerek, Türk ev ve mutfak eşyalarını bu bölgenin lideri hâline getirmek istediklerini belirtti.



Cheung “Geçen yıl Tayland’da tamamen Asya ülkelerine yönelik olarak bir fuar başlattık. Sadece Tayland değil komşu ülkelerden de alıcıları bir araya toplayacak. Temmuzda yaptığımız organizasyonun ikincisini, önümüzdeki sene de temmuz ayında gerçekleştireceğiz. 2020’de Türk şirketlerine özel görüşmeler ve eşleştirme programı yapacağız. Böylece her katılan firma neredeyse 10 potansiyel ithalatçı firmayla görüşme imkanına sahip olacak. Türkiye için çok büyük bir potansiyel sağlayacak” dedi. Türkiye’de de bir organizasyona imza atabileceklerini belirten Cheung, sözlerine şöyle devam etti: Asya’daki satın almacılar İstanbul’a getirilebilir. Çin, Hindistan ve civar ülkelerden 18 bin satın almacıdan söz ediyoruz. Türk ev ve mutfak üreticileri için bunun, dünyadaki yerini güçlendirmek bakımından çok iyi bir fırsat oluşturacağına inanıyoruz. Türkiye hâlen dünyanın bu alandaki 7. büyük üreticisi. Ev tipinde yaklaşık 3 milyar dolarlık bir ihracatı var. Ülkenin potansiyeli çok büyük.



Dünyayı Türkiye’ye davet ediyoruz

Hong Kong fuarını değerlendiren EVSİD Başkan Vekili Talha Özger “Her sene katılımın artması, burada dünya pazarlarına yayılma anlamında ciddi bir potansiyel olduğunu gösteriyor. Normalde fuarlarda 50’ye 1 oran olur ve bu da ‘50 firmayla görüşürseniz 1 tanesinden satış çıkar’ demek oluyor. Buradaki oran ise daha yüksek. Türk insanı, çalışılabilecek bireyler olarak değerlendiriliyor. Ayrıca biz burada yapmış olduğumuz organizasyonları da anlatıyoruz. Eğer Türkiye’ye gelirlerse, farklı sanayilerle buluşabileceklerini, tekstil, ev tekstili veya farklı ürün gruplarını görebileceklerini söyleyerek onları, teşvik ediyoruz. Aynı zamanda onları, İstanbul’da yapacağımız ‘Invitation Only’ organizasyonuna da davet ediyoruz” diye konuştu.