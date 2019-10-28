Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Emlak uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, “Tapu harçlarından elde edilecek olan gelirleri incelediğimizde 2019 hedefine yakın bir harç geliri belirlendiğini görüyoruz. Tapu harçlarında sağlanan yüzde 25 indirim ve satışların düşmesi sonucunda 2019 Yılı hedefi 16 milyar 433 milyon 598 bin lira iken, 2019 Eylül’e kadar elde edilen toplam harç geliri sadece 6 milyar 653 milyon 767 bin 469 lira olarak gerçekleşti” dedi.

Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu teklifine göre 2020 yılında tahsil edilmesi beklenen 30 milyar 220 milyon 561 bin lira harcın, 16 milyar 14 milyon 860 bin liralık kısmı tapu harçlarından sağlanacak.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı “Tapu harçlarından elde edilecek olan gelirleri incelediğimizde 2019 hedefine yakın bir harç geliri belirlendiğini görüyoruz. Tapu harçlarında sağlanan yüzde 25 indirim ve satışların düşmesi sonucunda 2019 Yılı hedefi 16 milyar 433 milyon 598 bin lira iken, 2019 Eylül'e kadar elde edilen toplam harç geliri sadece 6 milyar 653 milyon 767 bin 469 lira olarak gerçekleşti” dedi.

“Toplam satışlar 1.5 milyonu geçti”

Yılın ilk dokuz ayında yapılan toplam gayrimenkul satışlarında 1 milyon 540 bin 307 rakamına ulaşıldığını ifade eden Özelmacıklı “İlk dokuz ayda İstanbul'da 202 bin 449, Ankara'da 116 bin 397, İzmir'de 74 bin 117, Antalya'da 59 bin 071, Bursa'da 57 bin 037 ve Konya'da 55 bin 396 gayrimenkul satıldı” dedi.

“2. el satışlarda artış devam ediyor”

İkinci el konut satışlarındaki artış oranın 2019 yılında yüksek bir artış gösterdiğini ifade eden Altın Emlak Genel Müdürü “İlk 9 ayda toplamda 677 bin 565 satış yapılırken, bu satışların ortalama yüzde 60'ından fazlası ikinci el satışlar olarak gerçekleşti. Hatta Nevşehir, Yalova, Karaman, Balıkesir, Muğla ve Karabük illerimizde ikinci el konut satış oranı yüzde 70'i de geçti” diye konuştu.

“Yeni düzenlemeler geliyor”

Yeni yılda beyannamelere ve taşınmazların satış değerlerine yönelik kapsamlı düzenlemeler olacağını da belirten Altın Emlak Genel Müdürü “Bu konuda Gelir İdaresi Başkanlığı Kasım ayında Ankara'da inşaat sektöründeki kayıt dışılığın önlenmesi, kayıt dışı ekonominin kayda alınması, vergi uygulamalarında adaletin ve vergi güvenliğinin sağlanması kapsamında iki günlük bir çalıştay da düzenleyecek. Aslında sektörümüzde gerçekçi bir taşınmaz beyan kontrol sistemine ihtiyaç duyuyoruz” şeklinde konuştu.

“İnşaat sektörü güven endeksi 65,1 oldu”

Özelmacıklı “25 Ekim tarihli TÜİK verilerine göre, mevsim etkilerinden arındırılmış inşaat sektörü güven endeksi bir önceki ayda 60,1 iken, Ekim ayında yüzde 8,3 oranında artarak 65,1 oldu. İnşaat sektöründe bir önceki aya göre; alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi ve toplam çalışan sayısı beklentisi endeksleri sırasıyla yüzde 9,1 ve yüzde 7,9 artarak 48,4 ve 81,8 değerlerini aldı. Bunlar da sektörümüz açısından güzel gelişmeler” dedi.