İşleme, 1 milyar doların üzerinde talep geldi. Sendikasyon kredisi vadesi, 367 gün olarak belirlendi. Kredinin toplam maliyeti ise, libor + yüzde 2,25 ve euribor + yüzde 2,10 olarak gerçekleşti. Yapı Kredi Üst Yöneticisi (CEO) Gökhan Erün; reel sektörü desteklemenin en öncelikli hedefleri olduğunu vurgulayarak “Küresel dalgalanmalara rağmen saygın finans kuruluşlarının yüksek talep gösterdiği bu sendikasyon kredisi, Türkiye ekonomisine ve Yapı Kredi’ye duyulan güvenin en önemli göstergesi oldu. Uygun faiz oranları ile iki ayrı döviz cinsinden temin ettiğimiz bu kredi, dış ticaretin finansmanında ve genel kurumsal amaçlar için kullanılacak” şeklinde konuştu.

Sendikasyon kredisinin düzenleyiciliğini Bank of America Merrill Lynch, koordinatörlüğünü The Commercial Bank Qatar ve Emirates NBD Capital Limited, aracılığını ise Mizuho Bank Ltd. üstlendi.