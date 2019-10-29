Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ülkemiz, Çin’den sonra en büyük çorap tedarikçisi konumunda yer alıyor. Yapılan araştırmalara göre dünyadaki her altı çocuktan biri Türk çorabı giyerken dünya çorap üretiminin yaklaşık yüzde 10’unu da ülkemiz tek başına gerçekleştiriyor. Sektör, dünyadaki ağırlığını artırmak için yeni açılımlara da hazırlanıyor. Bu kapsamda ülkemizin ve dünyanın önemli markalarının bir araya geleceği 38. Uluslararası İstanbul Anne Bebek Çocuk Ürünleri Fuarı, 8-11 Ocak 2020 tarihleri arasında düzenlenecek. Fuarla sektörün önemli üreticileri, büyüme ve yeni pazarlara açılma fırsatı yakalayacak. Doğu Avrupa, Orta Doğu, Asya ve Kuzey Afrika başta olmak üzere, hedef 110 ülkeden 15 bin ticari alıcının fuara gelmesi bekleniyor.