Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

HISİAD’ın olağan genel kurul toplantısında konuşan Tecdelioğlu, “Türkiye genelinde 14 bin firmanın faaliyet gösterdiği hırdavat sektörü olarak 650 bin kişiye istihdam sağlıyoruz. Sektörün kilogram başına düşen ihracat değeri, 5,37 dolar ile Türkiye ortalamasının dört katı. İhracat gerçekleştirdiğimiz ilk 10 ülke arasında Almanya, Irak, Fransa, Romanya, ABD, İngiltere, İsrail, Hollanda, İtalya ve Mısır yer alıyor. Önümüzde gidecek çok yolumuz var. Türk hırdavat sektörü dünya pazarında 23. sırada bulunuyor. Hedefimiz, kısa süre içerisinde ilk 10’a girmek” şeklinde konuştu.