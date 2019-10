Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ö. Faruk Bingöl İSTANBUL

Gayrimenkul sektörü düşen faiz oranlarıyla birlikte yeniden canlanırken kiralama tarafında da önemli gelişmeler yaşanıyor. 2016 yılında Türkiye pazarına giren Blueground; İstanbul’daki nitelikli konutlara kiracılar bularak, klasik emlakçılık anlayışını değiştirdi. Blueground Kurucu Ortağı Kurtuluş Cumhur Korkmaz “Mülk sahiplerinin evlerini öncelikle biz kiralıyoruz. Sözleşme yaparak, onlara rayiç bedel üzerinden kira garantisi veriyoruz. Ardından bu evleri, kendi mimarlarımızla ve özel mobilyalarla donatıyoruz. Eşyalı olarak kiraya veriyoruz” diyerek iş modellerini anlattı.

Şirketin temellerini 2013 yılında Atina’da attıklarını, 2016’da Türkiye pazarına girdiklerini, bugün Dubai, New York, Los Angeles, San Francisco, Boston, Chicago ve Washington DC’de de faaliyet göstererek geniş bir ağa ulaştıklarını anlatan Korkmaz “Eşyalı daire kiralama trendinin güç kazanmasıyla birlikte, ev sahiplerinin de bu yükselen trende cevap vermesi gerekiyor. Bu, mülk sahipleri için de en ideal çözüm. Yönettiğimiz daireler boş kalsa bile mülk sahiplerine her ay düzenli nakit akışı sağlıyoruz. Proje bazlı kiralamalar da yaptık. Böylece konut stoklarının gelir üretmeye başlamasını ve kiracılı şekilde hızlıca satılmasını sağlıyoruz. Bu model, özellikle stoktaki lüks konutların değerlendirilmesini sağlıyor” dedi.

Türkiye’deki 400’e yakın Blueground dairesinde kalanların yüzde 70’inin yabancı olduğunu belirten Korkmaz, şunları söyledi: Daireler ağırlıklı olarak Maslak, Etiler, Bebek, Levent hattında. Ancak 2020’de İstanbul’da bin daire hedefimiz var. Ümraniye, Bomonti gibi yeni lokasyonlara bakıyoruz. Kiraladığımız evlerin bütün problemleriyle biz ilgileniyoruz. Bu anlamda da ev sahiplerinin kafası rahat. Kiracılarımız ise mobil uygulamamız ile bütün işlerini görebiliyor. Şu anda dünya çapında 2.800 daireyi yönetiyoruz. Bu rakamı, 2023’e kadar 50 bine çıkarmayı hedefliyoruz. Dünyada Blueground ofislerinde 400’ü aşkın kişi çalışıyor. Türkiye’de bu rakam 50’nin üzerinde. Mobilya tedarikçilerimizle birlikte sadece Türkiye’de istihdama katkımız üç bin civarında. Ciro olarak her sene yüzde 200 büyüyoruz.

YATIRIM ALDI

Blueground; Westcap Investment Partners ve Prime Ventures’dan 50 milyon dolarlık yatırım aldı. Bu yatırım ile şirket, operasyonlarını büyütecek.