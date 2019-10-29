Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sefa Bilgitekin ANKARA

Bölgelerde yapılan çalışmaların ardından; Ankara’da ilgili kamu kurumları, üniversiteler ve STK’ların katılımıyla yapılan merkez çalıştayda, tarım arazilerinin etkin ve verimli kullanımı için uygulanabilecek metot ve politikalar belirlendi. İlk olarak arazilerin atıl kalmasının sebepleri masaya yatırıldı. Bu duruma; arazilerin küçük ve parçalı olması, mirastan kaynaklı sıkıntılar, parselde hisse meselesi, çiftçilerin yaşlanması, güvenlik problemleri ve kan davaları gibi gelişmelerin sebep olduğu tespit edildi. Çalıştayın sonucunda, 2013’te de gündeme gelen “Arazi Edindirme Kurumu”nun tekrar yapılandırılması vurgulandı. Bu kurum; tarım arazileri piyasasını izleyecek, tarıma dayalı sanayi tesisleriyle ortak çalışmalar yapacak, tarım yapmak isteyenlere arsa temin edecek, ‘hisse’ meselesinin çözümü konusunda çalışmalar yapacak. Ayrıca gerektiğinde arazileri kendisinin alarak piyasaya girmesi, uygun alıcı veya satıcının belirlenmesine aracılık etmesi de görüşüldü. Diğer yandan, arazilerin fiyat değerlemesinde uygulanması gereken kuralların da bu kurum tarafından belirlenmesi istenildi.