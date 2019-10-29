Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye, yarım asrı aşkın otomobil rüyasının ikincisinde mutlu sona ulaşmaya gün sayıyor. Türkiye’de 1961 yılında ‘Devrim’ ile başlayan ‘yerli otomobil üretme’ yolculuğunda bugün Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) çalışmalarıyla hayal gerçek oluyor. Bundan tam 58 sene evvel üretilen ancak çok kısa süren Devrim macerasından sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerli otomobil hayalini ilk defa 2011 yılında dillendirdi. TÜSİAD Genel Kurulunda yaptığı konuşmada “Siyasiler ve iş adamlarımız için yerli bir otomobil markası oluşturmanın topluma karşı da bir borç olduğuna inanıyorum. Bu ülkede elbet bu işe soyunacak bir yiğit, bir babayiğit vardır” dedikten sonra, Türk Traktör’ün 600 bininci aracı banttan inerken rekorlar kıran otomotiv sektörünün yerli otomobil markası meydana getirmesi gerektiğini tekrarlamıştı.

Ardından daha önce yapılmış bir prototip üzerinden geliştirme yapılması çalışması sürdüyse de daha sonra o proje bırakıldı, yeni bir ortak girişim grubu kuruldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yerli otomobile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) liderlik etmesi çağrısı kısa sürede karşılık buldu ve 2 Kasım 2017’de Türkiye’nin Otomobili Projesi Ortak Girişim Grubu İş Birliği Protokolü imzalandı. Protokol; Anadolu Grubu, BMC, KÖK Grubu, Turkcell Grubu, Zorlu Holding ve TOBB arasında imzalandı. 1 Eylül 2018’de TOGG’un üst yöneticiliği görevine Mehmet Gürcan Karakaş getirildi. Yapılan çalışmalar nihayet buldu. SUV olarak planlanan ilk model aralıkta yüzünü gösmek için gün sayıyor. 1/4 ölçekli model, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın katıldığı bir TOGG Yönetim Kurulu Toplantısı’nda yönetim kurulu üyelerine gösterildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da maketi çok beğendi.

SERİ ÜRETİM 2022'DE

“Türkiye’nin Otomobili” C Segmentinde bir SUV ile piyasaya girecek, daha sonra model sayısını beşe çıkaracak. Proje 15 yıllık plana göre yapıldı. Fikrî ve sınai mülkiyet hakları tamamen Türkiye’ye ait olacak projenin 15 yıl içinde Türk ekonomisine 50 milyar avro, cari açığa 7 milyar avro katkı vermesi ve doğrudan 4 bin, dolaylı 20 bin kişiye istihdam sağlaması öngörülüyor. Otomobil 2024’te te ihracata başlayacak.

ALMANYA'YA ÇIKARMA

2009 yılından bu yana Bosch bünyesindeki en etkili ve iş kültür iletişim platformlarından olan Bosch Türk Forumu, 10. yılında platform kurucularından TOGG CEO’su Gürcan Karakaş’ı misafir etti. Alman iş adamlarının da bulunduğu etkinlikte Türkiye’nin Otomobili projesini anlatan Karakaş, etkinliği projede yer alan 15 kişilip ekiple gitti ve soruları cevapladı. Karakaş “Bu yolculukta yalnız değiliz. Bu bize güç verdi” dedi.

BENZİNİ BİTİNCE, YOLA ÇIKTIĞI GÜN SONU OLDU

Türkiye’nin 29 Ekim 1961 yılında ‘Devrim’ arabasıyla başardığı yerli otomobil üretme hedefinin üzerinden 58 yıl geçti. Ordunun cadde binek ihtiyacını karşılayacak otomobil tipinin geliştirilmesi amacıyla tasarlanan ilk yerli Türk Otomobili Devrim’den 4 adet üretilmişti.

Türkiye’de otomobil ve motor üretilemeyeceği yönündeki algıya ve değerlendirmelere rağmen 29 Ekim 1961 sabahı Türkiye’de yapılan bir otomobil, Türk mühendisler tarafından geliştirilen kendi motorunun gücüyle TBMM’ye getirilerek Türkiye Cumhuriyeti’nin 4. Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel’i Anıtkabir’e götürmüş ve Hipodrom’daki resmigeçide katılmıştı. Ancak otomobilin “yetersiz benzin konulması” sebebiyle yolda kalması, Devrim’le ilgili olumsuz propaganda yapanların da seslerinin yükselmesine neden olmuş ve proje “otomobil yolda kaldı” gerekçesiyle rafa kalkmıştı.

O dönem “Siyah”, “Beyaz”, “Mavi Boncuk” ve “Gecekondu” isimleri verilerek dört adet üretilen Devrim’den sadece biri çalışır durumda günümüze ulaştı. Hâlen Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayi AŞ’nin (TÜLOMSAŞ) bahçesinde müzeye dönüştürülen camlı mekanda muhafaza edilen Devrim, ziyaretçilerden yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Devrim, sergilendiği Eskişehir’de 20 ayda 250 bin kişi tarafından ziyaret edildi.