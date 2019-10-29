Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yapılan araştırmalar 2018’de dünyada en çok gıda israfı yapan ülkenin İsviçre olduğunu gösterdi. Medya takibi kurumu Ajans Press, gıda israfı ile alakalı basına yansıyan haber adetlerini inceledi. Haber başlıkları incelendiğinde ise gıda israfını önlemeye yönelik yapılan çalışmaların ön planda olduğu görüldü. Aynı zamanda israfı önlemeye yönelik yapılan konferanslar da gündemde yer aldı.

Verilere göre, geçen yıl en fazla gıda israfı yapan ülke İsviçre olarak görüldü. İsviçre’den sonra ilk 10’de yer alan diğer ülkeler sırasıyla Kanada, İngiltere, ABD, Fransa, Meksika, Almanya, Finlandiya, İtalya ve Belçika olarak kayıtlara geçti. En fazla gıda israfı yapan ilk 20 ülke arasında ise Türkiye yer almadı.