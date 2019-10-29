Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bir vatandaş, 2009 yılında 72 ay vadeyle 38 bin 500 lira konut kredisi çekti. Daha sonra kredi için ödediği dosya masrafını geri aldı. Daha sonra evrakı inceleyen kişi, bankanın dosya masrafını da faizlendirdiğini tespit edip o bedelin iadesi için tüketici hakem heyetine müracaat etti. Tüketici mahkemesi talebi haklı buldu, faizin vatandaşa iadesine karar verdi. Banka, Kahramanmaraş Asliye Hukuk Mahkemesine başvurup karara itiraz etti. Mahkeme, heyetin aldığı kararı onayladı, faizin mağdura ödenmesine hükmetti. R.K’nin avukatı Serkan Özgül “Tüketiciler mutlaka incelesin. Masrafa faiz alındığını tespit edip geri aldık” dedi.