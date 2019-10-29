Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dolar - euro kaç TL? 29 Ekim 2019 dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz alış satış fiyatlarında son durum.

Dolar/TL, salı günü bankalararası piyasada 5,73 seviyelerinde yer alıyor.

Euro/TL de 6,35'ten işlem görüyor.