Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Asya ve Avrupa yakalarını deniz altından birleştiren Marmaray, altı yılda 402 milyon 685 bin 815 yolcu taşıdı. Bu rakam Türkiye nüfusunun beş, İstanbul nüfusunun ise 27 katını oluşturmakta. Öte yandan Marmaray’da günlük taşınan yolcu sayısı ortalaması banliyö hattının açılmasıyla 162 binden yüzde 125 artışla 365 bin 176’ya çıktı. Hattın en yoğun durakları arasında başı çeken istasyonlar Sirkeci, Yenikapı, Üsküdar, Ayrılıkçeşmesi ve Söğütlüçeşme oldu. Hâlihazırda, 43 istasyonun bulunduğu Gebze-Halkalı arasındaki 76,6 kilometrelik mesafede, ortalama 120 dakikalık seyahat süresi ve günlük 286 trenle İstanbul halkına hizmet veriliyor.