Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bu hızlı artış bir taraftan devletin vergi gelirini azaltırken diğer yandan kayıtlı ürün satan esnafı da sıkıntıya soktu. Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, kaçak sarma tütün ve makaron satışlarında beklenenin üzerinde artış yaşandığını belirterek kaçak sarma tütün ve makaron satışı sebebiyle yaşanan yıllık vergi kaybının 10 milyar liraya yaklaştığını bildirdi. Palandöken “Kaçak ticareti, dürüst bakkal esnafı için büyük bir problem haline geldi. Perakende Kanunu, küçük esnafı koruyacak şekilde yeniden düzenlenmeli” değerlendirmesinde bulundu.