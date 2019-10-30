Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’de ekimi yasak olan, geçtiğimiz sene kontrollü ekimine izin verilen kenevirin ekim alanı geçen yıla göre beş kat artarak 1.000 dekara yükseldi. Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Genel Müdiresi Ayşe Ayşin Işıkgeçe “127 dönüm arazide 27 çiftçimize sözleşmeli olarak tohum ürettirdik. amacımız dünya standartlarındaki yerel tohumumuzun sayısını artırarak tescilletmek” dedi. Işıkgeçe, Türkiye’de çok değerli yerli kenevir tohumu olduğunu, üretimi yerli tohumla yapmak istediklerini söyledi. Sözleşmeli olarak ektirilen tohumların orijinalliğinin bozulmaması için üretim yapılan bölgeyi koruma altına aldıklarını ifade eden Işıkgeçe “Tekstil ve otomotiv sektörleri kenevirden yararlanarak ürünler üretmek istiyor. Söz konusu firmalarla sürekli görüşüp bir seneye kadar somut ürünler çıkabileceğini tahmin ediyoruz” dedi.

İLAÇ DA OLUYOR OTO GÖVDE MADDESİ DE

¥ İnsanlık tarihinin en eski bitkisi.

¥ Taşıtların gövdesinde kullanıldığında dayanıklılığı çeliğe göre 10 kat fazla.

¥ İlaç, kâğıt, yakıt, kumaş, otomotiv parçaları ve kozmetik sektörleri için çok değerli bir bitki.

¥ Lifleri çok dayanıklı ve oldukça uzundur, çuval, halat, çanta, ağ yapımında çok tercih edilir.

¥ İpliği antibakteriyeldir. İpliğinden yapılan kumaşlar medikal sanayide çok tercih edilir.

¥ Tuğladan, betondan daha hafif ve sağlamdır. 600 sene dayandığı için inşaatta kullanılır.

¥ Ses geçirmez, ısıya ve ateşe karşı dayanıklı.

¥ Bataklık kurutur, radyasyon temizler.

¥ Bir dönümü, 25 dönümlük ormana bedel.

¥ Ağaçtan yapılan kâğıt iki, kenevirden kâğıt beş defa dönüşebilir.

¥ Tohumunun yağı birçok hastalığa iyi gelir.