Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ocak-eylül dönemi baz alındığında bugüne kadarki en yüksek rakam görülürken, yıl sonunda 10 bin satışla rekor kırılması bekleniyor. Helmann Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Selman Özgün “Orta Doğu ve Körfez ülkeleri başı çekse de kentten konut alanlar arasında Ruslar, Almanlar, İngilizler, Azerbaycan vatandaşları ve Afganistanlıların ağırlığı her geçen gün artıyor. Ruslar Beldibi ve Kemer’i, Almanlar Alanya ve çevresini, İngilizler Kaş ve Kalkan’ı, Avrupalılar sahil bölgelerini tercih ediyor” dedi. Era Türkiye Antalya Temsilcisi Yusuf Çenit de Antalya’nın yabancıya en çok konut satılan iller arasında ikinci sırada yer aldığını belirterek “Yabancıya konut satışında, kendisinden sonraki şehirlere her yıl en az 3 kat fark atıyor” diye konuştu.