Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ö. Faruk Bingöl İSTANBUL

Üniversitelerdeki doluluk oranı bu yıl yüzde 90’a ulaştı. Çiçeği burnunda üniversitelilerle birlikte Türkiye’de örgün öğretimdeki üniversite öğrencisi sayısı, 7 milyon 740 bini aştı. Bu öğrencilerin yaklaşık 4,2 milyonunun “gurbetçi” konumunda olduğu belirtiliyor. Buna karşılık Kredi ve Yurtlar Kurumunun 2018 sonu itibariyle, 689 bin yatak kapasiteli 781 yurt binası var. Özel kurumlara ait yurtlarla birlikte “sadece öğrencilere özel” konaklama kapasitesi de 1,2 milyon civarına ulaşmış durumda.

Türkiye’de üç projesi ile ilk defa ‘öğrenci evleri’nden oluşan site konseptini hayata geçiren Erkanlı Holding’in Genel Müdürü Evrim Karayel “Özel ve devlet yurtlarının rakamlarına baktığımızda çarpıcı sonuçlar elde ediyoruz. Lisans ya da yüksek lisans öğrenimi gören ve konaklama ihtiyacı duyan 4,2 milyon öğrencimiz var. Buna karşılık ülkemizdeki bütün yurtların toplam kapasitesi, bu talebin ancak yüzde 25’ini karşılıyor. Peki 3 milyon öğrencimiz ne yapıyor? Bulabilirlerse okullarının yakınında, değilse daha uzaklarda, müstakil apartmanlarda ev arayışına giriyorlar. Yüksek maliyetle karşılaşıyorlar. Yanlarına arkadaş bulmaya çalışıyorlar. Ev eşyası almak, muhtemel tadilat işleriyle uğraşmak, bulundukları çevreye uyum sağlamak, faturaları, giderleri takip etmek gibi enerjilerini ve zamanlarını alan işlerle meşgul oluyorlar” dedi.

Bu alandaki talebin ciddi bir potansiyeli de beraberinde getirdiğini vurgulayan Evrim Karayel “Türkiye’de gayrimenkul yatırımlarına bakış açısının değiştiğini görüyoruz. Artık yatırımcı, bir evin kaç yılda dönüş sağlayacağına bakıyor. Büyük şehirlerde bu oran 25-30 yıllara çıkmış durumda. Oturmak için alıyorsalar, tamam... Ancak yatırım için çok cazip olmadığı görünüyor. Buradan hareketle başlangıç olarak Sakarya, Kocaeli ve Düzce’de, öğrenci evleri projemiz olan ‘Univa’ konseptini hayata geçiriyoruz. Geri dönüş süremiz 8-12 yıl arasında bulunuyor. Talep var, dolayısıyla kiracı bulma ve gelir akışı problemi yok. Konumlarımız gayet iyi, üniversitenin hemen yanındayız. Yatırımcılarımızın aldığı evleri biz kiralıyoruz, her şeyi ile biz ilgileniyoruz” diye konuştu.

Bu projelerin, öğrencilere her türlü ihtiyaçlarının karşılandığı barınma imkânları sunduğunu da belirten Evrim Karayel, şöyle devam etti: Öğrenciler, sadece kendilerine ayrılan bir sitede yaşayacak. Sosyal alanlar, kütüphane, alışveriş ve yeme-içme mekanlarının olduğu ticari alanlar da projelerimizde mevcut. Sakarya’da öğrenci kabulüne 2020’nin başında başlıyoruz. Fiyatlarımız 1.000 TL gibi planlandı. Buna öğrencilerin tesisteki sosyal alan kullanımı, internet, elektrik, su, ısınma gibi bütün kullanım giderleri dâhil olacak. Bir evde 3 öğrencimiz kalacak. Gelirin yüzde 60’ı mülk sahibinin. Yüzde 40’ını da işletmeci olarak biz alacağız. Tam kapasiteye ulaşıldığında, bu yatırımdan 1.800 TL’ye kadar kira geliri elde edilebilecek.

Yabancı ilgisi yüksek

Evrim Karayel’in verdiği bilgilere göre Univa öğrenci evlerindeki yatırımcıların yüzde 65-70’ini yabancı yatırımcılar oluşturuyor. Bunlar arasında da Orta Doğulu yatırımcılar ağırlıkta... Sakarya projesinin birinci etabı kasımda açılacak. Öğrenci kabulü de 2020’nin başlarında olacak. Kocaeli Univa projesinin ilk blokunun da, 2020’nin sonunda açılması hedefleniyor. Düzce ise 2021’in sonunda planlanıyor. Peşin alımlarda Düzce’de 212 bin TL’ye öğrenci evi sahibi olunabiliyor.