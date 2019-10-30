Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kontenjanları garantilemek için erken rezervasyon kampanyasını öne çektiklerini ifade eden Vardar “2019 yılı iç turizm açısından zor bir seneydi. Bu yıl iç pazarda kişi sayısında yüzde 30’luk bir daralma olduğunu öngörüyoruz. Jolly olarak ise kişi sayısında yüzde 10’luk bir daralma yaşarken, yüzde 22’lik bir ciro artışı sağladık. Bununla birlikte 2020 erken rezervasyon kampanyasına bu sene her zamankinden de önce, kuvvetli bir başlangıç yapıyoruz. Yurt içi otel kontratlarında fiyat artışı olmadığını da söyleyebiliriz. Sezonda misafirlerimizin artan yurt dışı talebine karşı yer bulabilmelerini garantilemek için kontenjanlarımızı da artırarak risk alıyoruz ancak 2019’a göre, 2020 yılının çok daha iyi bir yıl olacağını ön görüyoruz. En az yüzde 30 büyüme öngörüyoruz. Bu sene misafirlerimizin istedikleri dönemde doğru fiyattan yer bulabilmeleri için erken rezervasyon kampanyası her zamankinden daha da önemli” dedi.

Vardar, yurt dışı satışlarında ise kur hareketlerinin durağanlaşması sayesinde 2019’da yüzde 30’luk bir büyüme kaydettiklerine değindi. Kıbrıs satışlarında bu sene avantajlı uçak ve konaklama paketlerinin etkisiyle yüzde 50’lik bir büyüme yakaladıklarını dile getiren Vardar, kültür turlarında ise yüzde 100’lük artış yakaladıklarını söyledi. Vardar, sözlerine şu şekilde devam etti: Geçen sene bildiğiniz üzere ticari boyutu olmayan daha çok ülkeye ve ülke turizmine borcumuzu ödemek için başlattığımız “Bu Topraklarda Keşfedilecek Çok Şey Var” kampanyamızla yurdumuzun bilinmeyen destinasyonlarını, kaybolma tehlikesi yaşayan el sanatlarını ve yerel yemeklerini tanıtma amaçlı bir kampanya başlatmıştık. Bu kampanya sonrasında ise misafirlerimizden çok olumlu geri dönüşler aldık ve kampanyanın da etkisiyle kültür turlarımızda yüzde 100 büyüme yakaladık.