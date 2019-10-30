Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bu alanda gerekli altyapı çalışmalarını da yürüttüklerini belirten Poyraz, “Yerli ve millî imkânlarla savunma sanayiinde olduğu gibi tarım sektöründe de en gelişmiş teknolojik imkanları çiftçilerimizle buluşturmak ve verimli tarım üretimi yapmak için akıllı tarım teknolojileri alanını yakından takip ediyoruz. Hedefimize ulaşmak için gerekli atılımların altyapısını oluşturuyoruz” dedi. Poyraz, teknolojinin tarımda kullanımını sağlayarak üretimdeki verimliliği artırmak istediklerine dikkati çekerek şöyle konuştu: “Teknolojinin gücünü kullanarak tarım arazilerimizden ve çiftçi ortaklarımızdan gelen veriler ışığında tüketim ihtiyacına göre üretim planlamalarımızı gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Verimliliği artırdığımızda üretilen ürün miktarımız artacak, bu da ürün fiyatlarının aşağı çekilmesine ve halkın gıda güvenliğine ciddi oranda katkı sağlayacaktır.” TARNET’in dijital kooperatifçilik kapsamında yakın dönemde hayata geçirdiği Elektronik Belge Yönetimi, e-Dönüşüm, Intranet ve Çiftçi Temas Sistemi çözümleriyle milyonlarca lira tasarruf sağladığını vurgulayan Poyraz, şirketin tarım teknolojilerinde yapacağı yatırımlarla da gelecek dönemde kritik öneme sahip millî çözümleri çiftçinin hizmetine sunacağını dile getirdi.