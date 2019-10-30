Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

3600 ek göstergede son durum! Öğretmen, polis, hemşire ve din görevlisi olmak üzere 1,6 milyon memur ile memur emeklilerinin yakından takip ettiği 3600 ek gösterge düzenlemesinde sona gelindi. Memurların, aylık ücretlerinin, emekli aylıklarının ve emekli ikramiyelerinin belirlenmesinde önemli unsurlardan bir tanesi olan ek göstergenin ne olduğu, kimleri kapsadığı ve ne zaman çıkacağı merak konusu oldu. İşte 3600 ek gösterge ile ilgili merak edilen detaylar...

3600 ek göstergenin yasalaşmasıyla beraber maaşlarda yaklaşık olarak 40-50 lira artış olacağı ve bazı kişilerin maaşında 20-30 lira da düşüş görülebileceği öğrenildi. Bu noktada önemli olanın emekli maaşı olduğunu belirten uzmanlar, emekli maaşlarında hissedilir şekilde artış olacağını söyledi. Bu artışın, yaklaşık 530 lirayla 600 lira arası bir mebla olması öngörülüyor. Son olarak emekli ikramiyelerinde yaklaşık olarak 20 bin lira artış söz konusu olacak.