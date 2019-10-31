Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fuzul Grup Yönetim Kurulu Başkanı ve ASAF İş Ortaklığı Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Akbal, 3. İstanbul Başakşehir projesinin son etabı olan Hasbahçe Evleri’ne ilginin çok yoğun olduğunu belirterek “Ön satışa çıkalı henüz bir ay olmasına rağmen toplam stokumuzun yüzde 51’inin satışı gerçekleşti. Bir ayda 276 adet daire sattık” dedi. Geçen yıl tüm zorluklara rağmen 1,4 milyon adet konutun satıldığını dile getiren Akbal “Bu yıl satış adedinin 1 milyonu aşmasını bekliyoruz. Eylülde 150 bin adede yakın satışla tüm zamanların rekoru kırıldı. Satışların son çeyrekte artacağını düşünüyoruz. Bunda kamu bankalarının faiz indirimi etkili oldu. Özel bankalar da bu süreçte indirim yaparsa gayrimenkuldeki canlılık artar” diye konuştu.

Hasbahçe projesi 2 etapta 116 bin metrekare alan üzerinde yükseliyor. Büyüklükleri 94-254 metrekare arasında değişen evler, 841 bin TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Fiyatların 1 milyon 441 bin TL’ye kadar çıktığı projede 2+1, 3+1 ve 4+1 daire seçenekleri bulunuyor.