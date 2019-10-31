Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Coldwell Banker Türkiye Ülke Başkanı Gökhan Taş, 2018’i yabancıya satışta rekor kırarak tamamlayan gayrimenkul sektöründe bu yıl da yeni rekorların ayak seslerinin duyulmaya başladığını ifade etti. Ocak-eylül döneminde Iraklıların 5 bin 527, İranlıların 3 bin 624, Rusların bin 939, Suudi Arabistan vatandaşlarının bin 672, Afganların bin 478 ve Kuveytlilerin bin 439 adet konut aldığını ifade eden Taş “Verilerde dikkat çeken bir konu da Yemenlilerin Türkiye’de aldığı gayrimenkul sayısındaki artış... Biliyorsunuz ki Yemen’de ciddi bir iç karışıklık mevcut. Bu durum, Türkiye’de yabancıya konut satış istatistiklerine de yansımış durumda. Tarihte ilk defa Yemen, yabancıya en fazla konut satılan ülkeler listesinde ilk 10’a girdi. Savaştan kaçan Yemenli, güvenli evi Türkiye’de buldu” ifadelerini kullandı. Gökhan Taş, 4-5 yıl öncesine kadar Yemenlilerin Türkiye’den aldığı konut sayısının 100-200 civarında olduğunu belirterek, şunları kaydetti: Son yaşanan gelişmeler ve bölgedeki istikrarsızlıkla birlikte sadece son 2,5 yılda Türkiye’den konut alan Yemenli sayısı 2 bin 200’ü aştı. Sadece bu yıla baktığımızda, dokuz ayda Yemenlilere binin üzerinde konut satıldı. 2019 rakamlarına göre, her gün 4 Yemenli Türkiye’den konut alıyor.