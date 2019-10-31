Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gören “Dünya fındık üretiminde Türkiye’nin en yakın rakibi olan ve geçen yıl 125 bin ton fındık üretimi ile dünya pazarından yüzde 14 pay alan İtalya’da bu yıl üretimin 100 bin tona gerilemesi, dünyadaki payının ise yüzde 9 seviyesine düşmesi bekleniyor. Bir diğer rakip ülke olan Azerbaycan’ın üretiminin bu yıl 68 bin tondan 42 bin tona, pazar payının yüzde 7’lerden 4’lere gerileyeceği öngörülüyor” dedi. Avrupa ülkelerinde sağlıklı gıdaların tüketiminin hızla arttığını, özellikle zararlı kolesterolü azaltması sebebiyle fındık tüketiminde artış beklendiğini ifade eden Gören “Yaşanan olumsuzluklara rağmen hem üretimde hem ihracatta önemli bir gelişme kaydetti ve pazar payını tekrar artırdı. Geçmişte dünya pazarından yüzde 80 pay aldığımız düşünülürse yüzde 69 düşük görülebilir. Ancak ülkemiz yine de pazardaki liderliğini pekiştirdi. Geçen yıl eylül ayında 130,2 milyon dolarlık ihracat gerçekleştiren sektörümüz, bu yıl eylül ayında ihracatını yüzde 112,6 artırarak 277 milyon dolara ulaştı. Türkiye’nin tarım ihracatın içindeki payını da yüzde 13,86’ya çıkardı. Eylül ayında İstanbul birliğimiz de ihracatını yüzde 195 oranında artırarak, 42,6 milyon dolardan, 125,6 milyon dolara yükselttik. Ocak-eylül döneminde sektörün ihracatı ise yüzde 11,28 artarak, 1 milyar 236 milyon dolara ulaştı. Sektörün 12 aylık ihracatı ise 1 milyar 758 milyon dolar oldu” diye konuştu.