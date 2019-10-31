Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

İstanbul’un en değerli arazilerinden biri olan tarihî Çamlıca gazoz fabrikası artık girişimcilere hizmet verecek. Sabancı Holding tarafından tarihî yapılar korunarak startupların kullanımına sunulan SabancıDx Dijital Kampüs’te geliştirilen yazılım ve teknolojiler dünyaya ihraç edilecek. Kampüsün açılışında konuşan Sabancı Holding CEO’su Cenk Alper ‘Yeni Neslin Sabancı’sı felsefesiyle iş yapış şekillerini değiştireceklerini belirterek, SabancıDx’in bu dönüşümün itici gücü olacağını söyledi. Dijital dönüşümde analitiğin gücünü kullanacaklarını anlatan Alper “Veri tüm şirketlerin can damarı. Veriye dayalı kararlar rakipleri yakalayabilme ya da rakiplerin gerisinde kalmayı belirleyen temel faktör. Veri odağıyla geliştirilen dijital ürün ve hizmetlere tüm sektörlerin ihtiyacı var. SabancıDx de tam bu noktada tüm topluluğumuzu birleştiren bir yerde konumlanıyor. SabancıDx, şirketlerimizin dijital çarpanı olacak ve dijital enerjilerini açığa çıkaracak. Bu çatı altında geliştirilen ürünlerin Sabancı Topluluğu’na sayısız fırsat getireceğine inanıyoruz. SabancıDx Dijital Kampüsümüzde farklı alanlardan beslenen, iş birliğini güçlendiren, inovasyon odaklı bir ekosistem kuruyoruz. Türkiye’nin uzun vadede kalkınması için sanayi ve üniversite iş birliğinin gücüne her zaman inandık. Sabancı Üniversitesinin de bu kampüste yerini almasıyla akademi, iş dünyası ve tüm paydaşların birlikte çalışacağı, üreteceği ve katma değer oluşturacak bir ortam oluşacak. SabancıDx Dijital Kampüsün bu anlamda örnek bir model olacağına inanıyorum” dedi.

200 MİLYON LİRALIK DEĞER

Türkiye’nin Silikon Vadisi’ni kurma vizyonuyla SabancıDx Dijital Kampüsü hayata geçirdiklerini söyleyen SabancıDx Genel Müdürü Burak Aydın ise SabancıDx Dijital Kampüste büyük veri, ileri veri analitiği, siber güvenlik, endüstriyel IoT, robotik iş gücü, yapay zekâ ve blok zinciri gibi yeni nesil teknolojilere odaklanacaklarını bildirdi. Üç yıl içinde gelirlerinin yüzde 25’ini yeni nesil teknolojilerden ve yurt dışına ihracattan sağlamayı hedeflediklerini dile getiren Aydın yazılım ihracatına odaklanacaklarını vurguladı. Ayrın şunları kaydetti: SabancıDx Dijital Kampüs aslında sanayi, üniversite ve startup iş birlikteliklerinin sihirli bir karışımı. Startup kültürünü kampüsümüzün tam merkezine yerleştiriyoruz. Daha önce bir üretim tesisi olan bu hangarda artık fikir üretimi yapılacak ve inovasyon odaklı çalışılacak. Yazılım ihracatına odaklanarak Türkiye’nin inovasyon potansiyelini açığa çıkaracağız. Şu an İzmit’te bulunan AR-GE merkezimizi de kampüs içine taşıdık. AR-GE merkezimizdeki çalışmalara 2020 yılında ciromuzun yüzde 7’si oranında yatırım yapacağız. Şu anda sanayi sektöründe 18, çimentoda 9, enerjide 11, sigortada 19 ve perakende sektöründe ise 17 proje olmak üzere katma değerli toplam 74 analitik proje üzerinde çalışıyoruz. Yalnızca bu analitik projeler sayesinde toplam 200 milyon TL değer sağlayacağımızı öngörüyoruz. SabancıDx olarak yenilikçi ürün, hizmet ve çözümlerimizle yıl sonuna kadar bir önceki yıla göre yüzde 35’lik bir gelir artışı bekliyoruz.