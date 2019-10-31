Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bu yıl 50 ülkeden 1,4 milyon cevabın değerlendirildiği araştırmada Koç Holding 59 basamak yukarı tırmanarak 35’inci sırada yer aldı. Böylece bu sene de “Dünyanın En İyi İşverenleri” listesinde Türkiye’den ilk 100’e giren tek şirket Koç Holding oldu. Koç Holding Üst Yöneticisi (CEO) Levent Çakıroğlu “Dünyanın En İyi İşverenleri” listesinde Türkiye’yi ilk 100’de temsil etmenin kendileri için gurur kaynağı olduğunu belirterek şunları kaydetti: Her zaman ifade ettiğim gibi, öncelikli sorumluluğumuzun çalışma arkadaşlarımızla, onların ailelerinin hayatlarını ve deneyimlerini iyileştirmek olduğuna inanıyorum. Ayrıca mutlu bir çalışma ortamı oluşturmayı ve yeni liderler yetiştirmeyi de en az finansal başarılar kadar önemli buluyorum. Yaşadığımız dünyada çevik ve girişimci bir kültürü sağlamak büyük önem taşıyor. Dijital teknolojiler gibi, nesnelerin interneti, öğrenen algoritmalar ve biyoteknoloji gibi birçok gelişmenin olduğu bir dünyada yeni fırsatlar oluşturmaya odaklanmak gerekiyor. Bu doğrultuda biz de topluluk olarak çalışma arkadaşlarımız için daha dinamik, esnek ve çevik iş ortamları sunuyoruz. Topluluğumuzdaki çalışma arkadaşlarımızın yüzde 70’inden fazlasının Y ve Z kuşağından olduklarını da düşündüğümüzde, onların da beklentileriyle örtüşen bir yönetim şekli olduğunu görüyoruz.