Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

FCA’dan yapılan açıklamada, PSA Grubu ile dünyanın en büyük mobility (hareketlilik) gruplarından birini oluşturma hedefiyle görüşmeler gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamanın İtalyan şirketin bu yıl Fransız Renault ile birleşme konusunda yaptığı görüşmelerin başarısızlıkla sonuçlanmasından sonra gelmesi dikkati çekti. Birleşmeye yönelik görüşmelerin anlaşmayla sonuçlanması hâlinde oluşacak 50 milyar dolarlık yeni şirketin, dünyanın en büyük otomotiv şirketi olacağı belirtiliyor. Öte yandan Fiat Chrysler’in ABD’de işlem gören hisseleri birleşme haberiyle birlikte yaklaşık yüzde 8 değer kazandı.