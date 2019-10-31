Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

18 Ekim itibarıyla sistemdeki katılımcı sayısı 6 milyon 809 bin kişi olurken, söz konusu dönemde katılımcıların fon tutarı 93 milyar 257 milyon liraya, devlet katkısı fon tutarı da 15 milyar 90 milyon liraya ulaştı. Böylelikle katılımcıların fon tutarı ile devlet katkısı fon tutarının toplam büyüklüğü 108 milyar 347 milyon lira oldu. Buna otomatik katılımla sisteme dâhil olanların biriktirdiği 7,5 milyar lira da eklendiğinde sistemin toplam büyüklüğü 115 milyar 818 milyon liraya ulaştı. Söz konusu tarih itibarıyla BES’ten emekli olan kişi sayısı da 109 bin 863’ü buldu.