Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi güne yüzde 0,23'lük yükselişle başladı. Endeks, 228,09 puanlık artışla 98 bin 920 puandan açıldı. Açılışta bankacılık endeksi 0,45, holding endeksi de yüzde 0,32 değer kazandı.