Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi güne yüzde 0,23'lük yükselişle başladı. Endeks, 228,09 puanlık artışla 98 bin 920 puandan açıldı. Açılışta bankacılık endeksi 0,45, holding endeksi de yüzde 0,32 değer kazandı.
Borsa güne yükselişle başladı
31.10.2019 - 10:13 | Son Güncelleme: 31.10.2019 - 10:14
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Borsa, güne yüzde 0,23'lük yükselişle başladı.
Kaynak: İHA
Etiketler : borsa,yükseliş,gün,
659618 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/659618.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER