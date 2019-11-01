Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

5G teknolojisi sayesinde statta nerede oturulursa oturulsun, istenen açıdaki bir kameradan gerçek zamanlı olarak takip etmek mümkün olacak. Ayrıca 5G’nin artırılmış gerçeklik (AR) ve sanal gerçeklik (VR) ile birleştirilmesiyle sonucu çok daha kişiselleştirilmiş bir maç deneyimi yaşanabilecek. Mesela taraftarın önündeki ekranda takip ettiği oyuncunun bilgileri ve maç istatistikleri anında görüntülenebilecek. Bunun yanında stadyuma yerleştirilecek olan 360 derece kameralar sayesinde taraftarlar, maçı sanki sahanın içerisindeymiş gibi tecrübe edebilecek.