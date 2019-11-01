Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Çobanoğlu ANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 2018 yılındaki ekonomik saldırıların ardından ‘yerli’ şuurunun daha da arttığını söyledi. TBMM’de bir grup gazeteciye açıklamalarda bulunan Bakan Varank; teknoloji odaklı sanayi hamlesine değinerek “Burada özellikle cari açık verdiğimiz ürünlerin yerlileşmesini amaçlıyoruz. Sadece bürokrasiyi biraz daha hareket ettirmek lazım. ‘Ben niye risk alayım’ diyorlar. Ama öyle iş olmuyor. Teknoloji odaklı sanayi hamlesinde en önemli özelliklerden biri, alıcıyla satıcıyı aynı anda desteklemek. Alıcıyı da biraz cesaretlendirmek lazım. Ben bir yerli ürün ürettiğimde bunu kullanacak kişi, doğrudan gönüllü olmuyor. ‘Bunun denenmişi var, yurt dışından geleni var, güvenebilir miyim’ diyor. O manada desteklerimizi bütüncül şekilde ele alacağız. Parasal teşvikin yanında ufuk da açmak istiyoruz. İnanın öyle işler var ki, birbirinden haberdar değil sektör” ifadelerini kullandı.



Petrokimya konusuna çok önem verdiklerini vurgulayan Bakan Varank şöyle devam etti: Ceyhan’da süreci neticelendirdik. Açık konuşmak gerekirse geç bile kaldık. Bu işi bir gram petrolü olmayan ülkeler tamamladılar ve şimdi kaymağını yiyorlar. Bu yatırımı şimdiye kadar yapmış olmamız lazımdı. Ama işte süreçler çok uzun. Orada da bürokrasi çok uğraştırıyor. Ceyhan’da kamulaştırma davaları, bilmem ne davaları derken o kadar uğraştık ki!.. Emin olun tek tek arıyorum bütün muhatapları. Rönesans Holding, haziran gibi temeli atacak. Yatırımları 1,2 milyar dolar. 300-400 milyon dolarlık ithalatın önüne geçmiş olacağız. 2023 gibi üretime geçmeyi planlıyorlar. 15 milyar dolarlık petrokimya ithalatı yapıyoruz. Müthiş bir rakam. Global firmaları da çekerek, Ceyhan’ı bu alanda bir merkez, üs yapmak istiyoruz.