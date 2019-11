Tarihte ilk defa enflasyonda yüzde 5’in altına ineceğiz

Türkiye Gazetesi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın ‘Türkiye için Değişim Başlıyor’ ismiyle başlattığı reel sektör buluşmalarının ilki peş peşe müjdelere sahne oldu. Bu yılın küçülme değil, bilakis pozitif büyüme ile kapatılacağını, son çeyrekte yüzde 4 büyüme görüleceğini söyleyen Bakan Albayrak, “Çok kısa süre içinde de tarihte ilk defa yüzde 5’in altında enflasyon gerçekleşecek” dedi. 3 kamu bankasının istihdam odaklı kredi paketinin devreye alındığını da aynı toplantıda müjdeleyen Albayrak, İVME paketinden sonra getirilen bu kredinin iş dünyasının uzun vadeli finansmana ulaşması açısından önemini vurguladı.

Bakan Albayrak, Malatya Sanayi ve Ticaret Odası’nda düzenlenen buluşmada yaptığı konuşmada “Reel sektör öncelikli yeni dönem politikalarımızla birlikte işsizlikle mücadeleye destek sağlamayı amaçlıyoruz. İşte bugün, istihdama katkı sağlamak adına 3 kamu bankamızla istihdam odaklı kredi paketini devreye alıyoruz” dedi. Ardından bankaların krediye ilişkin açıklamaları da eş zamanlı geldi ve büyük heyecana sebep oldu. Daha sonra ekonomide gelinen seviye hakkında bilgiler veren Albayrak, cari açıkla mücadelede kararlı adımlar atıldığını, 2019 ağustos ayında 5,1 milyar dolarlık cari işlemler fazlasıyla Cumhuriyet tarihi rekoru kırıldığını, Merkez Bankası’ndan çok güçlü adımlar geldiğini, son 3 toplantıda yaklaşık 1000 baz puan düşüş sağlandığını hatırlattı. Sanayi üretiminin yüzde 7,2 artış kaydettiğini, Satın Alma Yöneticileri Endeksi’nin (PMI) 17 ay aradan sonra 50 eşik değerini aştığını, reel kesim güven endekslerinde yükselmeler görüldüğünü söyleyen Albayrak “Uluslararası kuruluşlar ve kredi derecelendirme kuruluşları ‘Türkiye şöyle küçülecek böyle eriyecek.’ diyorlardı. Eksi 2’lere, eksi 3’lere varan küçülme rakamları zikrediyorlardı. Hepsi çöp oldu. Şimdi bu kuruluşların hepsi büyüme tahminlerini pozitif görünüm yönünde revize etmek durumunda kaldılar. Bu sizlerin başarısıdır, hepimizin başarısıdır” diye konuştu.



Bakan Albayrak, kapasite kullanım oranlarının yükseldiğini, 3. çeyrekte pozitif büyümenin başlayacağını söyledi.



Tarihte ilk defa enflasyonda yüzde 5’in altına ineceğiz

Bakan Albayrak, bu üç yıllık Yeni Ekonomi Programı ile tarihte ilk defa enflasyonda yüzde 5’in altının görüleceğini söyledi. Türkiye’ye karşı yürütülen algı operasyonları sonrasındaki spekülatif ataklar sonrası yüzde 25,2’ye kadar yükselen tüketici fiyat endeksinin yüzde 9,3’lere kadar geldiğini, ekim itibarıyla yüzde 8’e gerilediğine işaret eden Bakan Albayrak “Yüzde 45 seviyesine kadar çıkan üretici fiyat endeksi de (ÜFE) yüzde 2,45 seviyesine geldi. Şükürler olsun kontrol altına alındı. Türkiye olarak dünyada gelişmiş ülkeler sınıfında bir üst lige çıkmak istiyorsak, enflasyonda yüzde 5’in altına inmenin en önemli hedefimiz olduğunu da açıkladı. Bu 3 yıllık programda, Yeni Ekonomi Programı’nda Allah’ın izniyle tarihimizde ilk defa yüzde 5’in altını göreceğiz inşallah” diye konuştu.



‘IMF gelecek dolar 8-10 TL olacak’ dediler

“Dolar 8 lira, 10 lira olacak” diye milletin korkutulmaya çalışıldığını söyleyen Albayrak “Aslında birilerinin maşası olarak sadece ülkemize karşı yürütülen planın parçası olan bu kişilerin bir dönem itibar gördüğüne şahit olduk. Her gün ‘IMF gelecek, IMF’ye gidecekler’ diye konuşanların maalesef ‘bir bilen’ muamelesi gördüğüne şahit olduk ama başaramadılar. Hepsi kullanıldı, kendilerinden önceki maşalar gibi bir kenara atılmayı bekliyorlar. Tarihin en büyük 3 kur saldırısına maruz kaldığımız son 1 yılda tüm bunlara, tehditlere, yaptırımlara rağmen 15 ayda ekonomimizin sağlam yapısı, kurumların etkili koordinasyonuyla sürdürülebilir, sağlıklı ve dengeli büyümemizi temin edecek yol haritamızda yeniden dengelenmeyi hedefledik ve öngördüğümüzden daha iyi noktaya geldik” dedi.



Rakamları elle yazıyormuşuz

Faizlerin yüzde 24’lerden yüzde 14’lere geldiğini, ‘Faizleri düşüremezler, düşürürlerse kur fırlar, enflasyon patlar’ diyenlerin yanıldığını söyleyen Albayrak “Hem faiz düştü, hem kur patlamadı. Enflasyon düşmeye devam ediyor. Birileri diyor ya ‘Rakamları elle yazıyorlar’ diye. Tabii kuru da enflasyonu da her gün elle yazıyoruz. İhracatı zaten ben akşam oturuyorum, ‘ihracat arttı’ diyorum, cari fazlayı elle yazıyoruz. Görmek istemeyenlere, gözleri olup da göremeyenlere, kulağı olup da duyamayanlara yapacak bir şey yok” diye konuştu.



Mültecinin yükünü 8 yıldır çekiyoruz

Türkiye’nin terörle mücadelesinde büyük siyasi baskılara maruz kaldığını söyleyen Albayrak “Suriye’de terör devletlerini yıkmak için attığımız adımlara tüm dünya birleşmiş gibi. Hayırdır ya? Sekiz senedir mülteci meselesinin yükünü çeken Türkiye, maliyetini çeken Türkiye, terörle mücadele noktasında can tehlikesi yaşayan Türkiye. Dünyadan kimseden yardım, ‘geçmiş olsun’ yok. ‘Terörü temizleyeceğim’ dediğimiz zaman dünya ayağa kalkıyor. Ayağa kalkmayı bırakın, aya çıksanız önemi yok. Bu ülke ve millet haksızlığa, zulme, teröre, korkuya boyun eğmez. Bir kez daha bunu gösterdik. Gerekirse yeniden göstermekten çekinmeyiz. Bunu bir an olsun unutmamalıyız. Ülke olarak hep beraber kenetlendik” diye konuştu.



İş adamlarının reytingine göre faiz indirimi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın müjdelediği bir konu da reytingi yüksek iş adamlarını sevindirdi. Bugün itibarıyla kamu bankaları, kurumsal kredibilitesi yüksek işletmelere düşük faiz uygulayacak. Buna göre kredibilitesi yüksek kurumsal işletmeler, bugün itibarıyla yüzde 13 ile yüzde 15,50 aralığında uygulanan kurumsal faiz oranlarından 200 baz puan daha düşük faizle kredi kullanabilecek. Bu durumda söz konusu işletmelerin faiz oranı yüzde 13-15,50 yerine 11-13,50 arasında belirlenecek.

Yeni uygulamanın iş dünyasının uzun süredir beklediği bir uygulama olduğunu söyleyen İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç “Bu konu, iş dünyasının en önemli beklentilerindendi. Faiz yükü azalacak. Yeni oranlarla Merkez Bankası’nın politika faizinin de altına inilmesi yatırım iştahına önemli katkı sağlayacaktır. Hükümetimizin reel sektörün önünü açan yaklaşımı, iş dünyasına ceraset veriyor” dedi.



İVME kredisi de nefes oluyor

Özellikle ithal edilen ürünlerin Türkiye’de yerli olarak üretilmesini içeren yatırımlar için açılan İVME (İleri, Verimli, Millî Endüstri) paketi büyük ilgi görüyor. Mayıs 2019’da açıklanan İVME kredi paketiyle 30 milyar liralık finansman sağlanması hedeflendi. Üç yıllık planı içeren Yeni Ekonomi Program’ın (YEP) kapsamında yer alan kredi, cari açığın düşürülmesi amacıyla ilaç, kimya, petrokimla, enerji, makine/teçhizat ve yazılım sektörlerinde öncelikli olarak kullandırılıyor. Kredi kullandırılırken istihdam sağlaması ve ithalatı finansa etmesi gibi kriterler aranıyor. Yine üç kamu bankası tarafından kullandırılan İVME kredisi, işletme kredisi için 30 milyon lira, yatırım kredilerinde 150 milyon lira kredi kullandırılıyor. İşletme kredisinde bir sene ana para ödemesiz azami beş yıl, yatırım kredilerinde iki yıl anapara ödemesiz 10 vade uygulanıyor. Faizler de işletmenin tercihine göre değişken ya da sabit faizli olabiliyor.