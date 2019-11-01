Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank, ilave istihdam sağlama potansiyeli olan firmalara düşük maliyetli ve uzun vadeli işletme kredisi kullandırılmasına yönelik dört yeni ürünü hayata geçirdi. Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank tarafından başlatılan ‘İstihdam Odaklı İşletme Kredisi’ 2 yıla varan anapara ödemesiz dönemli olacak. 5 yıla kadar vade imkânı bulunacak olan kredide dört yeni ürün de hayata geçiriliyor. Üç banka tarafından yapılan ortak açıklamada kredinin imalat sektörü, hizmet sektörü, devam eden konut projeleri ile yurt dışı müteahhitlik sektörüne yönelik olacağı ifade edildi.

Devam eden konut inşaat projeleri de İstihdam Odaklı İşletme Kredisi’nden yararlanacak. Hasılat Paylaşım Yönteminin uygulandığı, piyasa koşullarının bozulması veya müteahhit firmanın finansmana erişim sıkıntısı yaşaması sebebiyle tamamlanamayan projelerde, inşaatların tamamlanması için gereken tutar kadar kredi kullandırılabilecek. Sağlanacak kaynak ise muhtemel istihdam kaybının önüne geçilecek ya da kaybedilen istihdamın yeniden sağlanması mümkün olacak.

Kredi bitene kadar işçi çıkarmak yok

Krediden, emek yoğun sektörlerde faaliyet gösteren, en az 10 çalışanı olan ve üç ay içinde en az 5 kişi ilave istihdam artışını taahhüt edenler yararlanacak. Sağlanan istihdam, kredi vadesi boyunca korunacak. İstihdam başına kredi tutarı 100-200 bin lira olacak.

Yurt dışı müteahhide işçi Türkiye’den

Açıklamaya göre, yurt dışında inşaat-taahhüt projesi ihalesi kazanan müteahhit firmalardan, personel istihdamının en az yüzde 75’inin Türkiye’den götürülecek iş gücü ile sağlanacağını taahhüt edenler İstihdam Odaklı İşletme Kredisi’nden faydalanabilecek.