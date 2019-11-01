Dolar - euro kaç TL? 1 Kasım 2019 dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz alış satış fiyatlarında son durum.
Dolar/TL haftanın son işlem gününde 5,70'in üzerinde hareket ediyor.
Euro/TL de 6,40'ın hemen altında seyrediyor.
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Dolar - euro kaç TL? 1 Kasım 2019 dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz alış satış fiyatlarında son durum.
Dolar/TL haftanın son işlem gününde 5,70'in üzerinde hareket ediyor.
Euro/TL de 6,40'ın hemen altında seyrediyor.
Etiketler : dolar,euro,kaç tl,