Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Birevim Tasarruf Akademi tarafından açıklanan Türkiye'nin ilk İslami finans raporu, dünyanın önde gelen akademisyenleri tarafından değerlendirildi. Küresel İslami finans sektörünün bugün 2,2 trilyon dolar değerinde olduğu ve Türkiye'nin henüz yeni bir aşamada olmasına rağmen, ülke demografisi ve coğrafi konumu nedeniyle büyük bir büyüme potansiyeline sahip olduğu ifade edildi.

Öte yandan, Türkiye'nin katılım endüstrisine bir diğer önemli katkısının, tasarruf temelli bankacılık dışı finansman sektörü olduğu vurgulanırken, sektörün ana ürünlerinin konut ve araç finansmanıyla ivme kazandığı açıklandı.

Sempozyumun açılış konuşmasını yapan Birevim Yönetim Kurulu Başkanı Murat Çiftçi, 'tasarruf' denildiğinde akla gelen ilk kuruluşun Birevim olduğunu ifade ederek, "Birevim'in varlık nedeni, milletimizin özünde olan tasarruf kültürünün yeniden hatırlanmasına vesile olmaktır. Faaliyetlerimizi tasarruf ekseninde yapmakla yetinmeyip, Tasarruf Akademi adlı eğitim platformunu kurmamızın ardında da bu hedef var" diye konuştu.

"Hedef, 5 yılda 5 milyon aileyi ev ya da araba sahibi yapmak"

Birevim Yönetim Kurulu Başkanı Murat Çiftçi, "Birevim, insanların, küçük tasarruflarla da ev ya da araba sahibi olabileceğini söyler ve yapar. Birevim, sadece faizsiz 'tasarruf finans' sistemiyle çalışır. Satın almanın vazgeçilmezi olarak lanse edilen faiz dayatmasının karşısında durur. Ev ya da araba sahibi olmanın tek yolunun faizli işlemler olduğu algısını yıkmaktan büyük bir onur duyar. Birevim, adından da anlaşılacağı üzere, birliğe büyük önem verir. İnsanları bir olmaya, birlik içinde yol almaya çağırır. Bunun için de 'birlikte tasarrufun muhteşem gücü' sloganıyla yol alır. Birevim'in hedefi, 5 yılda 5 milyon ailenin ev ya da araba almasına vesile olmak. Bunun oldukça büyük ve iddialı bir hedef olduğunun farkındayız. O nedenle öncelikle yapmamız gereken, sistemi doğru temeller üzerine kurmak" dedi.

Ulusal ve uluslararası pek çok uzman ve akademisyenin de konuşma yaptığı 1'inci Uluslararası Tasarruf Sempozyumu'nda; Döngüsel İslami Finans ve Ekonomi, Osmanlı Sandık Tecrübesi, Tasarrufa Dayalı Finans İş Modeli: Güncel Yaklaşımlar, Konut Finansmanında Alternatif Bir Finansman Modeli Olarak: Finansal Kiralama, Düzenlemeye İlişkin Beklentiler: İhtiyacın Tespiti gibi başlıklar altında tasarruf ekonomisi ve yaklaşımları irdelendi.

Sempozyumun ilk konuşmacısı Hamad bin Khalifa Üniversitesi'nden Prof. Dr. Tariqullah Khan, küresel İslami finans ve ekonomi paradigması başlığı altında; finansal istikrar, risk yönetimi, düzenleme, denetleme ve İslami finans sektörünün gelişimi konularına değindi. Khan'ın ardından sözü Küresel İslami Finans Üniversitesi'nden (INCEIF) Prof. Dr. Saiful Azhar Rosly aldı. Rosly İslami mevduat sorunlarının tespitine değinerek, yaklaşımlardan ve mevcut düzenlemelerden bahsetti. Son olarak Markfield Yüksek Eğitim Enstitüsü'nden Prof. Dr. Zahid Parvez de sürdürülebilirlik krizlerini İslami bankacılık ve finans tabanında değerlendirdi.

Birevim'in sektörel anlamda bir sorumluluk ve sözcülük üstlenerek başlattığı bu sempozyum ile özellikle Türkiye'de tasarrufa dönük eğilimin güçlendirilmesi amaçlandı. Sempozyumda yurtiçi ve yurtdışından birçok bürokrat, bilim insanı, finans kesimi yöneticileri gibi seçkin katılımcılar da yer aldı.